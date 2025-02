Pazzesco Sinner, tennis sconvolto: non era mai successo

L’altoatesino è numero uno al mondo dallo scorso 10 giugno 2024, ormai è nell’Olimpo del tennis mondiale

Sinner è numero uno al mondo da otto mesi, ufficialmente da lunedì 10 giugno. 35 settimane destinate ad aumentare a dismisura visto il distacco dal secondo Zverev, sconfitto in maniera netta nella finale degli Australian Open.

Sta per sorpassare Alcaraz

Il tennista altoatesino si appresta a superare Alcaraz, il suo grande rivale e numero 3 in classifica. A superarlo per numero di settimane vissute da primo nel ranking ATP. Il sorpasso allo spagnolo, ancora oggi il numero uno più giovane della storia – raggiunse la vetta nel settembre 2022 a soli 19 anni, 4 mesi e 7 giorni – avverrà ufficialmente la prossima settimana.

Sinner e il record imbattibile (?) di Federer

Difficilmente battibile, ma con questo Sinner non si può mettere la mano sul fuoco perché c’è il rischio di bruciarsela, il record della ‘Leggenda’ Roger Federer.

Lo svizzero è stato primo del ranking mondiale per oltre quattro anni consecutivi, 237 settimane in tutto, ovvero dal 2 febbraio 2004 al 17 agosto 2008. Djokovic è stato anche più tempo di Federer in vetta, 428 settimane in tutto, ma non consecutivamente come il tennista svizzero, ritiratosi a fine 2022 dopo la Laver Cup.

Sinner nell’Olimpo del tennis mondiale: ha sconfitto Federer (e non solo)

Sinner non ha mai affrontato Federer, ma a distanza e più di due anni dal ritiro, si può dire che lo ha battuto. Da quando è balzato in testa al ranking ATP, infatti, il classe 2001 ha vinto 47 incontri perdendone appena 3.

La sua percentuale di successi, quindi, risulta del 94%, migliore di quella di alcuni mostri sacri del tennis come Borg (91,9%), Connors (90,1%), Lendl (89,2%) e, appunto, Roger Federer (88,5%).

Dagli ATP 500 di Doha a Roland Garros, Wimbledon e ATP Masters 1000 di Parigi: il calendario 2025 di Sinner

Il 2025 di Sinner è iniziato alla grande, con il successo agli Australian Open – il primo torneo Slam dell’anno – per il secondo anno consecutivo. La prossima tappa dell’azzurro saranno gli ATP 500 di Doha, da cerchiare in rosso il Roland Garros e naturalmente Wimbledon. Al netto di una possibile squalifica, la sua stagione dovrebbe terminare agli ATP Masters 1000 di Parigi.

Ecco il calendario completo che non include i tornei in cui non è ancora ufficializzata la sua presenza, nonché le esibizioni come il MGM Rewards Slam in programma a Las Vegas l’1-2 marzo: