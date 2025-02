Serie A, 24^ giornata: le probabili formazioni

Dopo Como-Juventus prima sfida della 24^ giornata di Serie A, in campo in questi minuti, il turno proseguirà domani con altre tre sfide e terminerà lunedì. Spicca Inter-Fiorentina, ritorno della sfida che giovedì sera nel recupero della 14^ giornata ha visto i viola travolgere clamorosamente i Campioni d’Italia in carica per 3-0.

Verona-Atalanta, sabato, ore 15

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Bernede, Bradaric; Suslov, Sarr; Mosquera. All. Zanetti

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; Samardzic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.

Empoli-Milan, sabato, ore 18

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Cacace, Henderson, Grassi, Pezzella; Gyasi, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Gimenez; Leão. All Conceição.

Torino-Genoa, sabato, ore 20:45

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

Venezia-Genoa, domenica, ore 12:30

VENEZIA (3-5-2): Radu; Haps, Idzes, Candè; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, Gytkjaer. All. Vanoli

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Nelson, Ndicka; Saelemaekers, Pisilli, Paredes, Angelino; Soulè, Baldanzi; Dovbyk. All. Ranieri.

Lazio-Monza, domenica, ore 15

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

MONZA (4-4-2): Pizzignacco; Pereira, Izzo, Palacios, Carboni; Ciurria, Sensi, Urbanski, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Petagna. All. Bocchetti.

Cagliari-Parma, domenica, ore 15

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli. All. Nicola.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Keita, Sohm; Almqvist, Cancellieri, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

Lecce-Bologna, domenica, ore 18

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Ramadani, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Karlsson. All. Giampaolo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Moro; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.

Napoli-Udinese, domenica, ore 20:45

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

UDINESE (3-5-2): Sava; Solet, Bijol, Kristensen; Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

Inter-Fiorentina, lunedì, ore 20:45

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Beltran, Gudmundsson, Zaniolo; Kean. All. Palladino.