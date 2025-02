Tennis sotto choc: ufficiale la squalifica

Novità importante che sconvolge il mondo del tennis: arriva la sentenza ufficiale, è stato squalificato per doping

Ancora il doping nel mondo del tennis. Mentre tutti aspettano la definizione della vicenda Sinner, arriva un altro caso a sconvolgere il mondo della racchetta.

Un mondo che negli ultimi tempi ha dovuto spesso fare i conti con il doping, vero o presunto. Oltre al numero 1 al mondo dell’ATP, ne è stata vittima anche Swiatek, ora numero 2 nel ranking WTA, con una sospensione di un mese per un medicinale contaminato da una sostanza illegale. Due vicende che hanno fatto molto discutere e fanno discutere ancora oggi.

Per quanto riguarda Sinner la parola fine arriverà soltanto ad aprile quando si pronuncerà il Tas di Losanna sul ricorso della Wada. Ancora ieri il numero uno dell’agenzia mondiale antidoping ha spiegato la posizione di intransigenza, evidenziando come il tennista abbia la responsabilità del proprio staff e per questo debba pagare l’errore commesso dall’ex fisioterapista. Nell’attesa della decisione che potrà cambiare i vertici del tennis, arriva una sospensione ufficiale.

Tennis, Oliveira sospeso: positivo al doping

È il tennista portoghese, ma che gareggia per il Venezuela, Gonçalo Oliveira ad essere stato sospeso per doping. L’Itia ha preso questa decisione dopo la positività alla mentanfetamina.

Nel comunicato diramato dalla stessa Itia si spiega che il giocatore è stato sospeso “per violazione delle norme antidoping il 17 gennaio 2025 ai sensi dell’articolo 2.1 del TADP (presenza di una sostanza proibita nel campione di un giocatore) e/o dell’articolo 2.2 (uso di una sostanza proibita senza una valida esenzione per uso terapeutico). La positività risale allo scorso 25 novembre 2024, durante l’ATP Challeneger di Manzanillo.

In base alle normative attuali, la positività ad una sostanza non specificata (come la mentanfetamina) comporta una sospensione provvisoria obbligatoria che per Oliveira è scattata lo scorso 17 gennaio. Il tennista avrebbe potuto presentare ricorso presso un tribunale indipendente, ma non lo ha fatto.

Ora quindi dovrà restare fermo: per gli atleti sospesi, infatti, c’è il divieto di giocare, allenare o presenziare a qualsiasi evento di tennis autorizzato o sancito dai membri dell’ITIA o da qualsiasi associazione nazionale. Attualmente numero 245 al mondo, ha avuto come miglior ranking il 194esimo posto in singolare, mentre in doppio è arrivato fino al numero 77 al mondo. Ora per lui c’è da interrompere la carriera, in attesa che venga decisa la durata effettiva della squalifica per doping che appare a questo punto inevitabile, considerato come il tennista non abbia neanche provato a presentare ricorso per la sospensione.