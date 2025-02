Torino-Genoa 1-1: Pinamonti riprende i granata

Termina 1-1 la sfida dello Stadio Olimpico Grande Torino tra Torino e Genoa. Vantaggio granata nel primo tempo con l’autorete di Thorsby. Nella ripresa pari rossoblù che porta la firma di Andrea Pinamonti.

Torino-Genoa, le ufficiali

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All.: Vanoli.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Matturro, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Vitinha, Pinamonti, Miretti. All.: Vieira.

La partita

Primo tempo senza grosse emozioni. Gara che si sblocca allo scadere della frazione. Calcio d’angolo per i padroni di casa battuto da Lazaro. La palla sbuca in mezzo all’area dove non può nulla Thorsby e sfortunatamente devia nella sua porta non lasciando scampo a Leali. Occasione Toro al 55′ con Adams. Adams riceve palla da Vlasic e di prima intenzione calcia in porta. Sassata che sfiora il palo. Genoa che la riprende al 68′ con Pinamonti. Pinamonti riporta il risultato in parità! Bravo Messias a servire il compagno in area, girata e conclusione dell’attaccante che grazie anche alla deviazione di Maripan sorprende Leali. Toro che sfiora poi il 2-1 al 90′. Terzo tempo di Casadei che sfiora il palo. Finisce così 1-1 tra Torino e Genoa.