Valentino Rossi regola i conti con Marquez: è una priorità assoluta

Nonostante sia fuori da ormai quattro anni dalla MotoGP, Valentino Rossi resta una figura di riferimento: deve regolare i conti con Marc Marquez

L’ultima gara risale al novembre 2021, ma nonostante questo Valentino Rossi resta sempre un punto di riferimento assoluto per la MotoGP. Il motociclismo vive ancora della fama del pilota di Tavullia, anche se da tre anni ormai ha scelto di dedicarsi alle quattro ruote.

Il suo nome compare però ancora nella classe regina con quella sigla, VR46, che qualche anno fa era sinonimo di successo ed ora è un team che punta a fare strada nel motomondiale. Questo sarà un anno particolare per il team del Dottore che avrà con Di Giannantonio la moto 2025 della Ducati, quella da battere per intenderci.

La stessa che sarà affidata a Pecco Bagnaia e Marc Marquez, lo storico rivale di Rossi: i due saranno praticamente ‘vicini di casa’ e questo già sta facendo salire la temperatura nel paddock, ricordando i tempi andati e la loro storica rivalità in pista. Ora che Rossi ha cambiato mestiere, si racconta che i rapporti tra i due siano migliorati, ma c’è chi non dimentica quanto accaduto in passato.

Valentino Rossi alleato di Bagnaia: sfida a Marquez

Come si legge su ‘paddock-gp.com’, Valentino Rossi nel 2025 ha intenzione di essere più presente ai box della MotoGP. Dopo qualche fugace apparizioni negli anni passati, l’idea del campione di Tavullia è seguire più da vicino i suoi piloti e il suo team, tornare ad essere una presenza costante nel paddock.

Così si prevede che Rossi sarà a seguire 6-7 Gp nel corso della stagione e questo potrà essere importante per il team VR46, ma anche per Pecco Bagnaia. Anzi, proprio la vicinanza e il sostegno al pilota piemontese, due volte campione del mondo, sarà una delle priorità di Valentino Rossi per il campionato che sta per iniziare. Il motivo? Abbastanza facile capirlo: risponde al nome di Marc Marquez.

Lo spagnolo ambisce a vincere il suo nono mondiale, successo che gli consentirebbe di raggiungere proprio Rossi. Il rivale principale nella corsa al titolo è proprio Bagnaia e Valentino vuole dare il suo sostegno all’amico-collega non senza un ‘secondo fine’. Una sorta di ‘dispetto’ per conservare il suo ‘primato’ e tenere alle spalle ancora Marquez nella classifica dei mondiali vinti. Un Rossi quindi che, nonostante abbia mollato ormai da anni la MotoGP, vuole far pesare ancora il suo nome con un’alleanza tutta italiana con Bagnaia per frenare le ambizioni di Marquez.