Verona, Zanetti: “Risultato che fa male. Chiediamo scusa ai tifosi”

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la fine della sfida contro l’Atalanta.

Qual è l’umore in questo momento?

“Tornare a casa con un risultato del genere fa male. Dobbiamo reagire subito e guardare avanti. Ci scusiamo con i tifosi per l’ennesima figura che abbiamo fatto in casa. L’Atalanta ogni tiro ci ha fatto gol, abbiamo avuto occasioni anche noi, una giornata veramente storta”.

Importante la reazione del gruppo.

“Sì, l’abbiamo già fatto in passato e a maggior ragione dobbiamo farlo ora. Abbiamo una buona classifica. Dobbiamo analizzare cosa dovevamo fare meglio, reagire e guardare al futuro cercando di rimanere uniti”.

Importante anche recuperare giocatori importanti.

“Duda rientrerà alla prossima. Sono giocatori importanti, Harroui è un altro che abbiamo perso. La mancanza di questi titolari si sente, ma gli alibi non ce li siamo mai presi. Ci piace prenderci le responsabilità, è l’unico modo per crescere”.