Assurdo Sinner, novità dell’ultim’ora: ribaltato tutto

Tennis, novità sul regolamento: Jannik Sinner può finalmente sorridere dopo la scorsa penalizzazione.

Dopo aver vinto gli Australian Open, Jannik Sinner ha deciso di fermarsi per recuperare la giusta condizione atletica. Il tennista italiano, infatti, ha rinunciato a giocare a Rotterdam ed ha deciso di concentrarsi sul prossimo torneo, in comune accordo col suo staff. Giorni concitati per lui che ha potuto apprendere una nuova news.

Sinner, infatti, mentre si sta preparando mentalmente e fisicamente all’ATP 500 di Doha, in programma dal 17 febbraio 2025, ha potuto accogliere un’ottima notizia in merito al regolamento che in passato lo aveva danneggiato nel match contro Stefanos Tsitsipas.

Tennis, stop alle sviste arbitrali: introdotta la nuova tecnologia

Una partita molto importante, valevole la semifinale del Masters1000 di Montecarlo: torneo poi vinto dallo stesso greco. In quell’occasione, infatti, avanti di un break nel terzo e decisivo parziale, Sinner venne penalizzato da un chiaro errore. Su una seconda di servizio nettamente fuori da parte del greco, il giudice di linea e quello di sedia si trovarono d’accordo nel decretare dentro al campo la pallina da tennis.

Un avvenimento che ha avuto delle conseguenze negative: l’altoatesino, infatti, non riuscì a ottenere il doppio break a Montecarlo, fondamentale per il successo, e si consegnò emotivamente ed atleticamente a Tsitsipas. Un clamoroso errore di giudizio che ha scatenato polemiche davvero aggressive da parte dei sostenitori di Sinner.

La notizia che però tutti aspettavano è arrivata: sui tornei in rosso arriverà l’uso della Live Electronic Calling, ovvero del sistema di chiamate elettroniche. In effetti l’evoluzione del noto Occhio di Falco (Hawk-Eye) per evitare le sviste arbitrali: si va, così, verso la rimozione dei giudici di linea. Un’aggiunta tutt’altro che irrilevante per potenziare il corpo arbitrale.

Un apporto necessario soprattutto per prevenire episodi del genere che anche lo stesso Tsitsipas aveva condannato, ammettendo di aver vinto a causa dello sbagliato intervento arbitrale: “La mia vittoria su Sinner a Montecarlo l’anno scorso? Onestamente avrei dovuto perdere quel match, c’è stato un grave errore da parte del giudice di sedia. Sinner ha avuto una stagione incredibile, io sono stato un po’ fortunato e alla fine è comunque una vittoria. In un certo senso ero orgoglioso di me stesso. Jannik ha fatto una stagione stellare ed era impossibile fermarlo, sono contento di essere stato una delle sue sconfitte”.