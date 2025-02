Continua ad essere incerta la situazione della panchina del Milan Futuro, con Daniele Bonera che dopo il ko dei rossoneri nello scontro diretto contro la Lucchese sembra ancora in bilico.

Secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari, in pole position per la sua sostituzione in panchina c’è Alberto Bollini, attuale Ct dell’Italia U19. Situazione dunque da monitorare con la prossima partita contro la Pianese prevista il 15 febbraio che a questo punto può essere decisiva.