Ferrari, tifosi increduli: Hamiton e Leclerc già avvisati

Incredibile sorpresa in casa Ferrari a poche settimane dal via della nuova stagione: il messaggio per Leclerc e Hamilton.

Sorpresa Ferrari, il messaggio per Hamilton e Leclerc (Screenshot canale YouTube Sky Sport) sportitalia.it

Cresce l’entusiasmo in casa Ferrari in vista dell’inizio della stagione 2025. I segnali incoraggianti arrivati dal finale del campionato hanno ridato fiducia a tutto l’ambiente, che spera ora di poter tornare a sognare nel 2025. Il percorso della scuderia di Maranello è stato in continua crescita, e la contesa con la McLaren fino all’ultima gara per il titolo costruttori ne è stata la dimostrazione.

Sono allora inevitabilmente ritornate ad essere importanti le aspettative per la stagione della rossa, che dopo annate tutt’altro che trionfali dà ora la sensazione di essere sulla strada giusta per tornare ad essere competitiva. Ed è chiaro che ad infiammare ancor di più l’attesa c’è poi l’arrivo in Ferrari di Lewis Hamilton, che avrà letteralmente tutti i riflettori puntati addosso. Allo stesso tempo, però, anche Charles Leclerc spera di poter alzare ancora il livello e arrivare finalmente a giocarsi qualcosa di importante.

Sorpresa Ferrari, arriva l’annuncio ufficiale

Entusiasmo dunque alle stelle, ancor di più dopo l’incredibile annuncio delle scorse ore che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi della rossa. Con un video diffuso sui social, la Ferrari ha fatto ascoltare ai propri tifosi il rombo della power unit del Cavallino Rampante che spingerà la SF-25 che sarà affidata a Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Si tratta del tradizionale fire-up, la prima accensione del motore, avvenuta sotto gli occhi estasiati del vicepresidente Piero Ferrari, del team principal Frederic Vasseur e del suo vice Jerome D’Ambrosio.

A new F1 season begins… pic.twitter.com/UsM1zK1zKd — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 7, 2025

36 secondi di puro godimento per tutti gli appassionati della Ferrari, che si proietta così verso la nuova stagione. Dopo alcune giornate di test nel circuito di Fiorano e poi quelle a Barcellona, al Montmelò, prosegue il lavoro assiduo dei due piloti con il simulatore alla ricerca degli assetti migliori per entrambi.

Intanto, le prossime due date, assolutamente da cerchiare in rosso per i tifosi del team italiano, sono sempre più vicine. Il 18 febbraio, nell’evento organizzato dalla FIA, verranno rivelati i colori ufficiali delle livree per la prossima stagione. Meno di 24 ore dopo, il 19 febbraio, a Fiorano avrà luogo l’evento in cui la Ferrari svelerà ufficialmente al grande pubblico la nuovissima SF 25. Da lì i poi, sarà un’unica discesa verso il debutto a Melbourne.