Il mister se n’è andato: lo sport italiano piange

Lo sport italiano è in lutto per la scomparsa di un’icona della pallavolo: il mister se n’è andato lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo ha conosciuto.

La triste notizie ha spiazzato tutti, creando grande sconforto tra tifosi, ma specialmente tra le persone che hanno avuto modo di ammirare le gesta da tecnico di Angelo Giulianetti. Il mister della Pallavolo Elba ci ha lasciato prematuramente giovedì 6 febbraio nella città di Livorno, dopo il suo ricovero a causa di una brutta leucemia. Angelo Giulianetti ha perso la vita in seguito ad una crisi respiratoria. Il mondo della pallavolo italiana piange la scomparsa di un grande uomo, una persona speciale sia dentro che fuori dal dall’ambito dello sport. Angelo Giulianetti ha lasciato un segno indelebile e il suo inaspettato addio ha generato una serie di commoventi messaggio nell’ambiente della pallavolo.

Lo sport italiano piange la scomparsa di Giulianetti

Angelo Giulianetti ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi ha avuto modo di conoscerlo e lavorarci insieme. È stata una persona dal cuore d’oro, un amico sincero e leale, nonché un uomo che faceva della pallavolo la sua filosofia di vita. Non a caso, la sua prematura scomparsa ha creato un vero e proprio cordoglio spirituale all’interno dell’ambiente della Pallavolo Elba e della stessa comunità elbana.

Infatti, Giulianetti era una persona nota a tutti nell’ambiente, sopratutto per il suo ottimo lavoro da allenatore. Era uno sportivo a tutto tondo. Nella pallavolo ha iniziato prima da giocatore e poi da tecnico. Giulianetti, però, non si è limitato solo alla pallavolo, vestendo anche i panni del pilota di rally in numerosissime edizioni andate in scena sull’Isola d’Elba. Si è reso parte attiva anche nel mondo del volontariato, dando un significativo contributo alla Misericordia di Portoferraio.

I messaggi di addio per il mister

Sono stati tanti e allo stesso tempo commoventi i messaggi social postati per la scomparsa di Angelo Giulianetti. Ovviamente, non è mancato quello della Pallavolo Elba: “Questo sei te…una persona fantastica, sempre con il sorriso, la pallavolo come hai sempre detto è uno stile di vita e come tale l’hai vissuto fino all’ultimo, e fra le lacrime e il dolore, siamo sicuri che avresti voluto che ti ricordassimo con il ricordo di tutte le risate che ci hai fatto fare. Oggi la Pallavolo Elba non ha perso solo un allenatore fantastico ma un grande amico! Ciao Mister”.

Anche la Misericordia di Portoferraio ha ricordato con emozione il mister: “È tornato al Padre il nostro confratello Angelo Giulianetti. Volontario attivo della Misericordia fin dalla metà degli anni ’80, sempre in prima fila nel bisogno. Vogliamo ricordarlo con il suo solito sorriso. Resterà di Angelo il ricordo della sua vitalità, del suo scherzare ma anche del suo mettersi a disposizione del prossimo”. Un messaggio toccante è arrivato pure dal gruppo Rally Isola d’Elba: “La morte pone fine a una vita, non a un legame. Ciao Angelo Giulianetti, rallysta buono e gentile. Condoglianze a tutta la famiglia”.