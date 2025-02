Lecce-Bologna 0-0: punto prezioso per i salentini, stop per Italiano

Pareggia 0-0 il Bologna a Lecce nella 24^ giornata di Serie A. Match senza grosse emozioni. Punto importante per i salentini, stop inatteso per i felsinei.

Lecce-Bologna, le ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Helgason, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Italiano.

La partita

Due minuti e Lecce subito pericoloso. Uno scontro maldestro tra Lucumì e Lykogiannis dà il via sulla destra a Pierotti, che entra in area e serve l’altro esterno offensivo. Conclusione a botta sicura e respinta della difesa del Bologna. 4 minuti ed è Castro a rispondere. Freuler intercetta la palla dopo un rinvio errato di Ramadani e la dà in area all’argentino, che si gira e calcia ma non trova la porta. Al 18′ doppio miracolo di Skorupski. Una sbandata di Lykogiannis consegna un’occasione d’oro a Pierotti, che prova a saltare Skorupski ma il portiere polacco respinge e si ripete alla grande poco dopo sulla ribattuta di Helgason. Ripresa senza grossi squilli al 88′ il Bologna va in gol ma la rete di Dallinga viene annullata per fuorigioco. Spizzata di Castro da corner per Dalliga che insacca di testa, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 95′ ci prova ancora Dallinga. Colpo di testa su traversone da sinistra di Miranda: palla centrale per Falcone.