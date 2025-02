Leclerc non ci crede: il video imbarazza la Ferrari

Il video che mette in imbarazzo Charles Leclerc è stato postato direttamente dalla Ferrari: il gesto è troppo evidente

Pronto ad una nuova avventura Charles Leclerc, pronto a dividere la Ferrari con Lewis Hamilton. Se il 2026 sarà l’anno dei cambiamenti a livello di motore, il 2025 sarà l’anno delle novità al volante.

La più grande è certamente l’approdo del sette volte campione del mondo alla Ferrari: due big per riportare il Cavallino Rampante a vincere un titolo che mancano ormai da troppo tempo. La scelta di Vasseur è stata quella di formare una coppia vincente, rischiando anche la nascita di un dualismo tra i due piloti, convinto però di poter gestire l’eventualità rivalità e che tutti lavoreranno per il bene della scuderia, lasciando da parte poco logiche diatribe.

La stagione ormai si appresta ad iniziare e mancano due settimane e poco più ai test in Bahrein. Grande fermento in tutte le scuderie per perfezionare ogni dettaglio della nuova monoposto, ma anche per tutte quelle attività collaterali che ci sono ad inizio di stagione. Proprio nel corso di una di queste, per Charles Leclerc trattenere l’imbarazzo è stato impossibile e il video di quanto accaduto mostra tutto.

Leclerc in difficoltà: il video lo incastra

Anche Charles Leclerc, come fatto da Hamilton, ha dovuto sottoporsi al rito delle fotografie di inizio stagione.

Un appuntamento che forse non piace troppo ai piloti, ma che è impossibile da evitare. Peccato che Leclerc abbia vissuto una disavventura proprio mentre si sottoponeva ai flash dei fotografi. Nel piegarsi, il pilota monegasco ha sentito un rumore di strappo proveniente da dietro di sé, il chiaro segnale che è successo proprio quello che non doveva succedere: la rottura della tuta.

Leclerc ha capito subito e la sua reazione è stata un po’ imbarazzata, prima di buttarla sullo scherzo: “Ho strappato la tuta, forse perché ho mangiato troppo cibo durante le vacanze…“. Poi il pilota spiega con più serietà perché si è verificato l’incidente: “La tuta che utilizziamo per queste riprese con più strette del normale, per farci sembrare più in forma“.

Il trucchetto ha però avuto anche una controindicazione, con la rottura della tuta. Il tutto ripreso dalle immagini della Ferrari con il video pubblicato sui canali social della Scuderia. Per Leclerc un piccolo e simpatico contrattempo, accolto con il sorriso dopo il piccolo imbarazzo iniziale. Imbarazzo che in pista il monegasco non ha mai avuto, pronto già a sfoderare tutto il suo talento già dai test in Bahrein.