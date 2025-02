L’Inter si riscopre vulnerabile: la Fiorentina crocevia, fra alcuni dubbi ed una certezza

Partiamo dalla certezza: se c’è una squadra che può uscire indenne dal periodo che sta per arrivare reagendo ad un momento negativo, questa è proprio l’Inter. Solo l’Inter, verrebbe da dire, in Italia. Subito la Fiorentina domani sera, poi la Juventus a Torino, il Genoa per arrivare poi allo scontro diretto del Maradona contro il Napoli (che nel frattempo ha Udinese in casa, Lazio in trasferta e Como ancora in trasferta) del 2 marzo.

La consapevolezza di essere i più forti però non basta più ai nerazzurri. Il tonfo di Firenze è stato troppo netto e pesante per poter essere derubricato come incidente di percorso. Quello poteva essere uno dei pareggi inaspettati come quelli di inizio stagione contro Genoa e Monza, oppure il primo ko nel derby in campionato, o ancora il 4-4 con la Juventus o il ko con il Leverkusen. Un’escalation di piccoli dubbi disseminati per strada, che hanno portato Lautaro e compagni, stremati dai tanti impegni e ridotti all’osso in alcuni reparti per i tanti infortuni, ad arrivare ad un piccolo corto circuito culminato con la sconfitta in Supercoppa contro il Milan ed appunto allo 0-3 del Franchi.

Davanti difficile immaginare che Inzaghi possa rilanciare uno fra Taremi o Arnautovic, dato che entrambi hanno fallito nell’intento di dare un significativo apporto alla squadra: Thuram e Lautaro saranno verosimilmente ancora i punti di riferimento. De Vrij chiamato agli straordinari davanti a Sommer, con Pavard e Carlos Augusto possono essere i braccetti ai suoi lati. In mediana spazio a Zielinski alla sinistra di Calhanoglu, con possibile turno di riposo per Mkhitaryan, completa il reparto Barella. Dumfries squalificato, tocca a Darmian a destra, con Dimarco in dubbio a sinistra (per febbre) e Zalewski che scalpita.

Rispetto a giovedì Raffaele Palladino può contare sui nuovi arrivi dal mercato. Zaniolo, Ndour, Folorunsho e Fagioli saranno dunque disponibili, con Pablo Marì out per un problema muscolare. Squalificato Comuzzo, Pongracic si candida alla conferma dopo l’ottima gara infrasettimanale: affiancherà Ranieri in difesa. A destra spazio a Parisi in difesa, a sinistra torna Dodò. Davanti Beltran, Colpani e Zaniolo supporteranno Kean, con Mangragora e Adli in mediana. Appuntamento a lunedì alle 20.45 dunque, si decide già tanto della lotta Scudetto.