MegAtalanta a Verona: Retegui show, poker d’autore. E terzo posto blindato

Non è ancora tempo di pensare al secondo binario (quello europeo) per l’Atalanta, che ieri al Bentegodi è tornata a far la voce grossa calando un pokerissimo mozzafiato alla truppa di Zanetti. 54 gol messi a segno e 26 incassati: il quadro statistico in campionato inquadra una Dea al terzo posto (blindato), con la proiezione e l’ambizione di poter guardare anche a qualcosa di più.

I punti persi a gennaio si fanno sentire ma questa squadra sta tornando a correre e vuole fare la voce grossa nella seconda parte di stagione.

Poker d’autore di Retegui, che vola così in testa alla classifica marcatori (20 gol e 3 assist, numeri strabilianti). Adesso focus sul Club Brugge, con la consapevolezza che è tornata la macchina schiacciasassi. E gli avversari sono fortemente avvisati.