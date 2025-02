Milan, i cambi fanno la differenza: Gimenez battezza con il gol l’esordio in A

Sono serviti i cambi a Conceicao (e che cambi) in casa Milan per risolvere la pratica Empoli dopo una partita vissuta sul filo dell’equilibrio per più di un’ora. Pulisic realizza due assist, Leao timbra il vantaggio e Santiago Gimenez battezza l’esordio in A con il gol del raddoppio (un bel mancino angolato). La formazione rossonera accorcia sulla zona Champions trovando tre punti fondamentali.

L’espulsione di Tomori (tanto discussa per una posizione di fuorigioco di Colombo) sembrava aver complicato oltremodo la pratica del Castellani, ma quando i rossoneri decidono di alzare il ritmo e il tasso tecnico ecco che la differenza arriva. Il contributo del collettivo è stato determinante, anche se qualche pausa sul piano mentale è stata evidente.

Tre punti in saccoccia e la proiezione ora sulla Champions: mercoledì la sfida al Feyenoord.