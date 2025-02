Minimo sforzo, massima resa: un rigore di Dybala piega il Venezia e la Roma vince ancora fuori casa

Secondo successo consecutivo in trasferta per la Roma, che piega il Venezia al Penzo grazie al calcio di rigore trasformato da Dybala (sesto centro in campionato) al minuto 57. Prestazione solida e cinica dei giallorossi, che a livello caratteriale hanno saputo soffrire ai numerosi attacchi (poco precisi e incisivi) della formazione di Di Francesco, che resta penultima in classifica a quota 16 punti. Ora la salvezza diventa un compito molto arduo.

Tre punti in saccoccia per la Roma, che giovedì 13 febbraio sarà di scena a Oporto per la gara d’andata degli spareggi di Europa League.