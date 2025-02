Napoli, Conte: “Stiamo facendo qualcosa di straordinario”

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pari 1-1 interno al Maradona contro l’Udinese: “Le difficoltà della partita sono state quelle di non concretizzare occasioni importanti. È stato un errore, dopo il gol, far rientrare subito in partita l’Udinese. Per il resto ci sta che al 70esimo cerchi di dare un po’ di energia nuova e di migliorare alcune situazioni offensive. Ho la possibilità di fare 5 sostituzioni e ho cercato di farle, senza aspettare l’80-85esimo. Però sicuramente è un peccato perché penso che meritassimo di più“.

Napoli, Conte continua così

Ancora Conte: “Abbiamo tirato molto di più in porta, ma quando hai le occasioni le devi sfruttare altrimenti vai comunque in affanno. Detto questo ci sta il pareggio con l’Udinese che possiede alcuni giocatori di cui, secondo me, sentiremo parlare molto presto perché andranno in squadre importanti. Secondo me siamo stati anche molto bravi a limitare eventuali ripartenze”

Sul momento del Napoli e la sfida all’Inter: “No, noi dobbiamo guardare a noi stessi. Un’occasione persa per fare punti per arrivare in Europa. Ci sta comunque di pareggiare con l’Udinese. Stiamo facendo qualcosa di veramente straordinario, ma non dobbiamo confondere la realtà. I ragazzi stanno dando veramente tutto, anche oggi sono usciti dal campo stremati perché volevano la vittoria. Ma fidatevi, ve lo dico col cuore in mano, stiamo facendo qualcosa di straordinario“.