Napoli per l’allungo in vetta: Conte prepara l’assalto all’Udinese

Il Napoli è sul pezzo e vuole dimostrare all’Inter che può allungare in classifica. La truppa partenopea ospita questa sera l’Udinese e Antonio Conte chiede ai suoi il massimo sul piano dell’entusiasmo e del dinamismo. Dopo le sette vittorie consecutive, è arrivato il pari beffardo all’ultimo secondo all’Olimpico contro la Roma. Ma quel risultato è già in archivio, perché l’unico obiettivo è sempre il prossimo.

38 gol fatti e 16 subiti: finora il bottino inquadra una capolista che vuole preparare l’assalto all’Udinese aumentando il ritmo proprio ora, nel mese di febbraio, che negli ultimi anni è sempre stato uno spartiacque notevole.

Le parole di Conte in conferenza

“Noi in questo percorso siamo stati la squadra più in testa in classifica, non dico che ci fai l’abitudine, ma abbiamo un po’ di esperienza in quelle posizioni. Però l’Inter… Parliamo di una squadra che non scopro io, ha vinto lo Scudetto, finale Champions, quest’anno in carrozza avanti in Champions, hanno ambizione di andare fino in fondo. Sarebbe un insulto dire qualcosa sulla sottovalutazione, sono una signora squadra, un club storico abituato a vincere, parliamo del nulla. Non pensiamo agli altri, concentriamoci su di noi, con i paraocchi nel nostro percorso. Guardiamo a noi stessi. Non agli altri. Guadiamo alla nostra crescita, abbiamo una partita difficile ed i ragazzi lo sanno. Qesta squadra viaggia rasoterra, tutto ce lo siamo guadagnato, nessuno si monta la testa”.