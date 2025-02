Napoli-Udinese 1-1, Runjaic frena la corsa di Conte

Termina 1-1 la sfida del Diego Armando Maradona tra Napoli e Udinese. Azzurri avanti al 37′ con la rete di McTominay. Pari immediato dei bianconeri al 40′ con la rete di Ekkelenkamp. Finisce così in parità la gara con il Napoli ora a +4 sull’Inter in attesa del match dei nerazzurri contro la Fiorentina. Secondo pari consecutivo dopo quello di Roma per la banda Conte.

Napoli-Udinese, le ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

Udinese (4-3-2-1) : Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric; Thauvin, Ekkelenkamp; Lucca. All. Runjaic

Chiama McTominay, risponde Ekkelenkamp

Partenza forte del Napoli, subito pericoloso dopo 6 minuti con McTominay. Risposta del Napoli con Politano che serve al centro un bel cross su cui arriva di testa lo scozzese. Il suo colpo però viene parato da Sava. Grande chance per l’Udinese al 10′. Lucca ad un passo dal vantaggio. Atta serve Thauvin sulla destra. Il numero 10 bianconero arriva sul fondo e mette al centro dove Lucca anticipa Di Lorenzo in girata e palla che sfiora il palo alla sinistra di Meret. Ancora Napoli al 23′ pericoloso. Grande occasione per Politano che taglia da destra a sinistra e ben servito da Neres non riesce a chiudere con il sinistro sul secondo palo da dentro l’area di rigore. Vantaggio azzurro al 37′ con McTominay. Lasciato solissimo dai difensori bianconeri su un calcio d’angolo McTominay stacca più in alto di tutti sul secondo palo e batte Sava. Pari immediato dell’Udinese con Ekkelenkamp. Malinteso tra Meret e Juan Jesus, il brasiliano calcia verso l’out, Mazzocchi salva il pallone ma lo gira sui piedi di Karlstrom che serve Ekkelenkamp al limite dell’area. L’olandese calcia dando un giro particolare al pallone che sorprende Meret sul secondo palo.

Subito Udinese pericolosa al 46′ con Lovric. Riparte subito forte l’Udinese con il destro da fuori di Lovric. Meret bravo a mettere in corner. Napoli che torna pericoloso al 67′. Ancora McTominay. A giro con il destro da fuori area, palla alta non di molto. Non succede più nulla con i cambi e l’ingresso anche del neo acquisto Okafor che non spostano gli equilibri, finisce 1-1.