Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali: Conte vuole la fuga

L’Inter mostra segni di cedimento e dunque Antonio Conte sente “l’odore del sangue” e vuole azzannare la preda. Alle 20.45 il suo Napoli affronta l’Udinese e per gli azzurri è l’occasione di mettere pressione ai rivali per la lotta-Scudetto portandosi a +6 dal secondo posto, in attesa della replica di Inter-Fiorentina, che giovedì ha portato ad una scoppola per la squadra di Simone Inzaghi, seppur al Franchi.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Udinese:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Mc Tominay; Politano, Lukaku, Neres.

A disposizione: Contini, Scuffet, Buongiorno, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Raspadori. All. Conte

Udinese: Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric; Thauvin, Ekkelenkamp; Lucca.

A disposizione: Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Sánchez, Ehizibue, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Zemura, Modesto. All. Runjaic

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Zingarelli – Votta

IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Camplone

AVAR: Marini