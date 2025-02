Operata d’urgenza e lungo stop: panico tra i tifosi

Annuncio social improvviso della campionessa. Ecco cosa è successo e quando potrà tornare a giocare

Operazione d’urgenza e addio al torneo. La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo, diceva Freak Antoni. La frase celebre del cantautore bolognese, morto undici anni fa, calza purtroppo a pennello per l’atleta in questione, ‘vittima’ dell’ennesimo guaio che la costringerà a un lungo stop.

Andreescu salta il WTA di Merida

Niente WTA di Merida per Bianca Andreescu, tennista canadese che puntava a rientrare proprio nel torneo messicano – di scena dal 24 febbraio al 2 marzo – dopo essere stata lontana dai campi per più di tre mesi. L’ultima apparizione della quasi 25enne, infatti, risale ad ottobre 2024, al torneo di Tokyo.

Ricovero urgente e operazione

La Andreescu è stata ricoverata d’urgenza per un forte dolore allo stomaco. Successivamente è stata operata di appendicite, come annunciato da lei stessa attraverso una storia Instagram.

Stop di almeno 6 settimane

“All’improvviso ho iniziato a provare un forte dolore, il che ha portato a un’appendicectomia di emergenza – ha scritto la campionessa US Open 2019 prima di rassicurare i suoi fan – L’intervento è andato bene e sono sulla strada del recupero“.

La tennista canadese non ha detto quando rientrerà e in quale torneo, ma per lei si prevede uno stop di almeno sei settimane.

Anni travagliati per la Andreescu

Gli ultimi sono stati anni a dir poco travagliati per la canadese. Dopo il trionfo agli US Open nel 2019, la numero 130 nel ranking WTA ha avuto diversi problemi. Nel 2021 si è prese una pausa dal tennis per curare la sua salute mentale.

Una volta rientrata, però, non è più riuscita a tornare l’atleta di prima, anche a causa di problemi fisici. Il più importante e serio quello alla schiena, che l’ha costretta stare fuori per circa nove mesi.

Andreescu e la gioia ritrovata di giocare a tennis: “Anche se perdo, vinco lo stesso”

A fine dicembre, tramite ‘The Players’ Tribune’, aveva fatto intendere di aver finalmente ritrovato la gioia di giocare a tennis: “Pensare alla mia famiglia, mi fa venire voglia di dare ogni respiro che ho in campo. Quando giochi per gli altri, per la famiglia, per il paese e per chiunque abbia vissuto qualcosa, il tennis non diventa come un gioco. Diventa la tua missione più importante sulla terra.