Schumacher, l’ultima speranza: tutti con il fiato sospeso

Per Michael Schumacher c’è da difendere un record: è l’ultima speranza di batterlo, almeno per ora, tutti con il fiato sospeso

Dominatore. Michael Schumacher è stato questo per la Formula 1. Il padrone assoluto negli anni in Ferrari, in particolare dal 2000 al 2004 quando è stato capace di portare a casa cinque titoli mondiali consecutivi, rompendo un digiuno più che ventennale della scuderia di Maranello.

Proprio i cinque titoli viti uno dietro l’altro rappresentano uno dei record che ancora appartengono all’ex pilota tedesco. Uno è in condivisione con Lewis Hamilton che proverà a superare la leggenda della Formula 1 proprio alla guida di una Ferrari, la monoposto che ha contribuito alla grandezza di Schumi.

Insieme Cavallino Rampante e pilota tedesco hanno scritto pagine indelebili della storia di questo sport, imprese che non saranno mai dimenticate. Potranno però essere superate ed è quello che potrebbe succedere quest’anno. Tocca a Max Verstappen provare a prendersi un brecord che appartiene a Schumacher.

Schumacher, Verstappen può superarlo: c’è un record nel mirino

Si tratta proprio del numero di mondiali vinti consecutivamente. Schumacher riuscì ad essere il migliore di tutti per cinque anni di seguito, dal 2000 al 2004 appunto, mentre Max Verstappen finora è a quattro mondiali vinti uno dietro l’altro. L’olandese potrebbe raggiungere quindi il tedesco vincendo il titolo nel 2025, compiendo un’impresa che alcuni grandi della F1 hanno soltanto sfiorato in passato.

Fermi a quota quattro mondiali vinti consecutivamente ci sono, infatti, Manuel Fangio, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Una lista arricchita lo scorso anno anche da Verstappen che ora è l’unico che può raggiungere Schumacher e magari sorpassarlo tra un anno. Non un’impresa semplicissima per l’attuale campione del mondo, soprattutto se le gerarchie con cui si è chiuso lo scorso Mondiale saranno confermate.

La Red Bull, infatti, ha chiuso l’anno 2024 in grandi difficoltà e non è riuscita a portare a casa la vittoria nel mondiale costruttori, andata alla McLaren. Proprio la scuderia inglese ha conquistato lo scorso campionato e punta a ripetersi in questa stagione. Norris e Piatri sono tra i favoriti per il successo iridato, ma dovranno battagliare con le Ferrari, con il possibile ritorno delle Mercedes e, ovviamente, anche con la Red Bull, soprattutto quella di Verstappen.

Proprio l’olandese ha nel mirino il record di Michael Schumacher: vincere il quinto mondiale consentirebbe al pilota Red Bull di affiancare il tedesco ed entrare di diritto nella stretta cerchia dei grandissimi della Formula 1.