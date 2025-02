Doppio successo interno nelle gare delle 15 di Serie A, vincono Lazio e Cagliari. Ko vanno Monza e Parma. Biancocelesti che si impongono 5-1 contro i Brianzoli. Successo di misura 2-1 dei Sardi contro i Ducali.

Monza (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Lekovic, Palacios; Pereira, Urbanski, Bianco, Martins; Ciurria, Mota; Ganvoula.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Leoni, Valeri; Bernabé, Keita; Cancellieri, Sohm, Camara; Djuric.

Lazio-Monza 5-1

Match che si sblocca al 32′. A segnare è Marusic. Giocata lungo la corsia destra da parte di Isaksen che appoggia per Guendouzi che mette sul secondo palo per Castellanos, lavora di sponda per Marusic che di testa insacca senza problemi. Raddoppio Lazio al 57′ con Pedro. Castellanos praticamente da trequartista imbuca per l’inserimento vincente da parte di Pedro che a tu per tu con Pizzignacco non sbaglia e manda in rete per il raddoppio biancoceleste all’Olimpico.

7 minuti e il Taty fa 3-0. Grande giocata da parte di Zaccagni che penetra facilmente in area di rigore, pallone per Castellanos che da fermo apre il destro e spedisce la sfera alle spalle di Pizzignacco. La Lazio cala il poker, i nuovi entrati subito protagonisti. Tchaouna imbuca per Noslin che arriva quasi sul fondo e mette in mezzo basso per Pedro che di mancino gira in rete. Poker biancoceleste e doppietta per lo spagnolo. Al 86′ il Monza trova il 4-1. Dal dischetto Sensi non sbaglia e supera Provedel. Al 90′ è 5-1, ancora con Pedro. Nemmeno il tempo di godersi il gol che il Monza subisce ancora, imbucata di Rovella per Dele-Bashiru che controlla e con il mancino scaraventa la palla sotto la traversa. Finisce 5-1. Lazio quarta.

Cagliari-Parma 2-1

Dopo un primo tempo a tinte Cagliari i Sardi la sbloccano nella ripresa con l’autogol di Vogliacco. Il cross di Augello per Adopo finisce per carambolare su Vogliacco, sfortunato nell’occasione. Autogol per l’ex Genoa e Cagliari avanti. Raddoppio dei padroni di casa al 71′. A segnare è il neo-acquisto Coman. Alla prima conclusione nella sua nuova avventura in Serie A per il primo sigillo in campionato. E che gol per il numero 9, con una conclusione davvero bella. Vola ora il Cagliari. Reazione del Parma affidata a Leoni. Il giovane centrale segna ma non basta. Sugli sviluppi dell’angolo, il cross dello stesso Bonny trova l’ingresso in area di Leoni, al primo gol in carriera in Serie A. Un lampo degli emiliani. Finisce 2-1, Parma che resta terzultimo.