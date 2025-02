Zanardi, ultimo saluto: folla commossa

Il mondo dello sport è rimasto sconvolto dalla sua scomparsa: il noto personaggio ha creato grande sconforto.

Il mondo dello sport è in lutto per la scomparsa di una delle voci più iconiche nell’ambiente dei telecronisti: si tratta di Ivan Zimmermann. Il suo modo di fare giornalismo e di raccontare gli eventi sportivi a cui vi partecipava erano inconfondibili. Ivan per anni è stato il responsabile di trasmissioni di un certo spessore su BandSports, come quelle legate a NFL, NCAA, Mondiali di calcio e Olimpiadi. Ivan Zimmermann è stato un punto di riferimento per i telecronisti e gli appassionati dello sport, specialmente americani, che hanno avuto modo di ascoltare i suoi racconti da casa. Amava chiudere le sue trasmissioni con un “Hasta la vista, baby!”.

Il mondo dello sport e del giornalismo piange la scomparsa di Ivan Zimmermann

Ivan Zimmermann, considerato da tutti uno dei giornalisti più emblematici del Brasile dopo Silvio Luiz, è morto a causa di un incidente stradale negli Stati Uniti. Il triste episodio, che ha scosso la comunità del giornalismo sportivo, è avvenuto lo scorso venerdì 31 gennaio. La notizia della scomparsa è stata comunicata alla famiglia solo questo mercoledì, 5 febbraio. Ivan, morto all’età di 64 anni, stava guidando in una strada di Broward in Florida, quando un automobilista, proveniente dalla direzione opposta, ha invaso al corsia e si è scontrato con la vettura del giornalista brasiliano. Nell’incidente, sono stati coinvolti anche altri veicoli.

Ivan Zimmermann, nato a Blumenau, si è laureato in giornalismo nel 1984 presso l’Università di San Paolo. L’anno seguente, prese parte ad un viaggio negli Stati Uniti con la delegazione dell’ex presidente José Sarney per coprire la riunione annuale dell’ONU a New York. Quello fu un amore a prima vista, che spinse Ivan a restare negli States per intraprendere una nuova avventura. “Ricordo che ero un po’ scoraggiato. Il Brasile stava uscendo dalla dittatura, la democrazia era ancora incerta e decisi di andare negli Stati Uniti per vedere cosa stava succedendo”, spiegò Ivan Zimmermann.

La carriera di Ivan Zimmermann

La sua carriera nella telecronaca sportiva iniziò nel 1992 con ESPN per raccontare in mondo visione la NFL. L’anno successivo, il giornalista divenne il primo brasiliano a narrare dal vivo una gara di Super Bowl. Nel corso della sua carriera, ha anche raccontato eventi come quelli di NBA , NHL (hockey sul ghiaccio), e MLB (baseball). Dopo essere diventato un pionieri della telecronaca americana, nel 2003 ha fatto ritorno in Brasile per siglare un nuovo accordo con la BandSports.

Nel suo vasto curriculum, ci sono anche esperienze con Rádio Bradesco Esportes FM, Rádio Jovem Pan e DirecTV. Oltre agli eventi sportivi americani, Ivan ha avuto modo di commentare anche i Giochi Olimpici di Atene 2004, Mondiali di calcio del 1994 e del 2006. Tra le altre cose, Zimmermann ha raccontato anche le gesta del campione italiano, Alessandro Zanardi, in occasione delle sue iconiche gare Nascar.

La BandSports ha voluto ricordare Ivan com questo messaggio: “Il giornalismo sportivo perde un grande professionista e noi di BandSports perdiamo un grande amico. E nel modo in cui amavi concludere le trasmissioni, ci congediamo da te: ‘Hasta la Vista, Baby!’”.