“Alberto Bollini resta in FIGC malgrado un’offerta di due anni e mezzo di contratto per allenare il Milan Futuro“: così Alfredo Pedullà sul possibile cambio per la panchina dell’U-23 rossonera con Daniele Bonera verso l’esonero dopo il KO interno con la Lucchese e con il tecnico dell’U-19 dell’Italia che rimarrà al suo posto.