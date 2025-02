Ferrari, clamoroso Hamilton: scappa via

Risvolto clamoroso nel rapporto tra la Ferrari e Lewis Hamilton: il campione inglese potrebbe già andare via prima del tempo

La curiosità è alle stelle, il conto alla rovescia prosegue ormai da tempo. Lewis Hamilton alla Ferrari è la novità della Formula 1 che sta catalizzando l’attenzione ormai da mesi.

Il pilota inglese ha avuto già i primi assaggi della rossa, ma ora aspetta quello più importante: salire a bordo della SF-25 e saggiarne le potenzialità in vista del mondiale. Succederà a fine febbraio, nei test ufficiali, mentre una settimana prima ci sarà la presentazione della monoposto. Attesa ovviamente alta e qualche interrogativo sulle reali capacità di Hamilton di essere ancora competitivo. Riuscirà il sette volte campione del mondo a battere anche la carta d’identità e lottare per il titolo a 40 anni?

Una domanda che ha una risposta negativa per Bernie Ecclestone, l’ex numero uno della Formula 1. In un’intervista al ‘Telegraph’, l’ex patron della F1 insinua dubbi molto forti sul rapporto tra Hamilton e la Ferrari, fino a prevedere una separazione anticipata tra le parti.

Ferrari, Hamilton via prima: Ecclestone è sicuro

Legato alla Ferrari per due stagioni, secondo Ecclestone Lewis Hamilton non riuscirà a completare i due anni in rosso.

“Non durerà così a lungo – le sue dichiarazioni -, in Ferrari non riceverà le stessi attenzioni che aveva con la Mercedes“. Parole chiare che aprono ad uno scenario inatteso che potrebbe rappresentare un vero terremoto per Maranello e l’intera Formula 1. L’ex patron continua: “Spero non si siano buttati e si siano pentiti – le parole sulla scelta della Ferrari –. La squadra è contenta di Leclerc, parla italiano e si prenderanno cura di lui. Anche se Hamilton andrà bene, avrà molto nemici“.

Uno scenario quasi di faida interna quello proposto da Ecclestone che ha dubbi anche sulle motivazioni di Hamilton a questo punto della sua carriera: “Se non avesse mai vinto un campionato del mondo, potrebbe essere diverso, perché allora ci sarebbe un incentivo a vincerne uno. Ma ne ha vinti sette“. Altro problema è la capacità di Hamilton di farsi voler bene: “Lewis si mette in prima linea in un modo che non lo fa amare. Come fa un ragazzo che ha vinto diversi titoli mondiali e ha qualche dollaro in banca a vestirsi così?“.

Parole non certo dolci quelle di Ecclestone che invita anche Hamilton ad abbandonare gli interessi che ha fuori dalla F1 (dalla moda alla musica) e per concludere dà il suo giudizio anche sul talento in pista dell’inglese: bravo, ma meno di quanto pensi la gente. Per Lewis c’è la pista per rispondere.