Fiorentina, Palladino: “Orgoglioso dei miei, rammarico per quell’errore arbitrale”

Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha commentato ai microfoni di Dazn la sfida giocata dai viola contro l’Inter a San Siro: “Rifarei le stesse scelte? Assolutamente sì, è quello che i ragazzi hanno dimostrato giovedì, do molta importanza alla meritocrazia, avevamo battuto l’Inter 3-0 e ho voluto puntare sugli stessi. Sono orgoglioso dei ragazzi, abbiamo tenuto testa all’Inter, una squadra che lotterà per lo Scudetto fino alla fine. Il rammarico è per quell’errore del calcio d’angolo”.

Che squadra sarà da ora in poi?

“Ho materiale tecnico, umano e fisico importante, la società ha fatto un mercato importante. Abbiamo avuto poco tempo fino ad ora, ma ho dei ragazzi molto applicati, che stanno già capendo cosa devono fare e dentro ad un gruppo ottimo, sono sicuro che faremo un ottimo lavoro”.

Zaniolo lo vedi a destra?

“Sì, può giocare da esterno nel 4-2-3-1, sottopunta nel 3-5-2. Nasce mezz’ala, ho giocato con il papà 20 anni fa e l’ho seguito quando era più giovane. All’occorrenza può fare anche la prima punta. Può darci una grande mano come tutti i nuovi acquisti”.

Mandragora sul dischetto?

“Lascio libertà ai ragazzi, devono decidere loro, abbiamo tanti rigoristi. Fra di loro si aggiustano, mi piace che siano anche altruisti”.