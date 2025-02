Inter, Inzaghi: “Non ascoltiamo le critiche, grande partita oggi. Infortuni Thuram e Arnautovic? Da valutare”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato al termine della sfida giocata dai nerazzurri contro la Fiorentina ai microfoni di Dazn: “Sono contento un po’ per tutto, abbiamo vinto una partita importante, insieme al nostro pubblico che è stato meraviglioso in questa partita non semplice. Arnautovic? Due parole per lui è giusto dirle, è importante per noi dentro e fuori dal campo, questo gol se lo meritava”.

Cosa c’è dentro quell’esultanza finale, non era come le altre?

“In questi giorni abbiamo cercato di ascoltare poco quello che si diceva, l’importante è che quello che si diceva fosse contro di me, non c’è nessun problema, i ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione, i ragazzi hanno messo corsa e determinazione, non era facile contro questa Fiorentina. Nel secondo tempo abbiamo cercato di non rischiare perché sulle ripartenze loro sono molto bravi”.

Sul percorso dell’Inter?

“Il nostro percorso è ottimo, in Champions è stato straordinario, in campionato è ottimo con altre squadre che stanno facendo altrettanto e che vogliono la stessa cosa che vuole l’Inter. I numeri sono buonissimi, purtroppo c’è stato l’episodio che ha rimesso la partita sull’1-1, ma l’Inter è rimasta lucida”.

Su Barella?

“Giocatore importante, ha fatto una grandissima partita e si vedeva che aveva riposato giovedì, quando riesco cerco di far tirare il fiato di volta in volta a qualcuno”.

Gli infortunati?

“Thuram è da valutare, Arnautovic pure. Oggi è rientrato Correa, Dimarco aveva 38 di febbre e spero di riaverlo per la Juve”.