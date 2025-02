Inter, Marotta risponde Joao Felix: “Interesse non approfondito per lui, nessuna negoziazione”

Il Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato nel corso del prepartita della sfida che i nerazzurri affronteranno a breve contro la Fiorentina, ai microfoni di Dazn: “Riscatto? L’Inter gioca per vincere, a prescindere dall’avversario dobbiamo ottenere il massimo. C’era un po’ di amarezza nei giorni scorsi per il modo in cui abbiamo perso, deve essere uno stimolo per stasera”.

Una rivelazione su Joao Felix, che oggi ha parlato dell’interesse mostrato dall’Inter: “Non abbiamo avviato assolutamente nessuna negoziazione, abbiamo valutato i nomi dei giocatori che circolavano che potevano spostarsi, decidendo di rimanere con questo organico, non abbiamo approfondito un interesse da parte nostra fermo restando il rispetto per determinati giocatori”.

Sullo scarso rendimento dei vari Taremi, Arnautovic e Correa in attacco: “Statistiche alla mano siamo una squadra prolifica, il nostro è il miglior attacco del campionato e assistere a una partita come quella di giovedì è una rarità. Il problema di questa squadra non è quello di fare gol, ma di rimanere concentrati per portare a casa partite che ci vedono in vantaggio”.