Inter, operazione riscatto: Inzaghi s’affida alla ThuLa e chiede un approccio gagliardo

L’Inter è stata schiantata dalla Fiorentina nel recupero del Franchi. I nerazzurri hanno incassato tre reti dopo una prestazione opaca. Gli errori individuali sono costati caro all’Inter, che questa sera dovrà cercare il riscatto ancora una volta contro la Fiorentina (questa volta a San Siro).

I nerazzurri sono apparsi stanchi e anche un po’ sulle gambe, con poca energia per governare il gioco e capitalizzare le occasioni. In chiave formazione torna dal 1′ Pavard con Carlos Augusto a sinistra. In avanti la ThuLa. Inzaghi chiede un approccio gagliardo per l’operazione riscatto.

LA PROBABILE FORMAZIONE

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, De Vrij, Bisseck, Zalewski, Dimarco, Asllani, Frattesi, Zielinski, Taremi, Arnautovic.