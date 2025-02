Juve, Thiago Motta: “Cambiaso ancora out. Il nostro obiettivo è andare agli ottavi”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, in conferenza stampa, alla vigilia dei play-off di Champions League contro il PSV. “Sfida importante. È una grande partita da giocare al massimo. I ragazzi si impegnano sempre al massimo e sono pronti per fare un grandissimo lavoro. Ritmo di gioco, intensità e dinamismo. Bisogna fare una partita completa per qualificarci. Sono una squadra giovane che giocano bene a calcio. Loro fanno una bella pressione in alto con coraggio. Nella prima gara abbiamo sofferto il loro possesso palla. Noi dobbiamo essere pronti per affrontare ogni situazione. Noi abbiamo una squadra giovane e non guardiamo oltre. Alla Juventus tutte le partite sono importanti. Il focus è sulla partita di domani. Il nostro obiettivo è andare agli ottavi. nella squadra sono cambiate tantissime cose. La resilienza della squadra è cambiata. Il gruppo mi piace come lavora e come sta insieme tutti i giorni”.

Koopmeiners? “Io non ho letto niente di negativo su di lui. Normale parlare della Juventus e dei nostri giocatori, ma io lo vedo sempre bene. Lui si allena sempre bene e sempre al massimo. Ha fatto grandi prestazioni con la squadra e sta crescendo. Sono molto soddisfatto del lavoro di Koop”.

Kolo Muani? “È stato molto bravo lui, ma sono stati bravi anche i suoi compagni. Questo è un collettivo, questa è una squadra. Randal con le sue qualità sta alzando il livello della squadra. Lui sta molto bene anche perchè stanno molto bene i suoi compagni che lo stanno aiutando tantissimo”.

Juve favorita? “Non penso e non conta niente. Insidie? Affronteremo una squadra che non si metterà indietro e proveranno a giocare. Noi dobbiamo essere concentrati su questa partita. Noi dobbiamo superare il nostro avversario in tutto”.

Vlahovic? “Lo vedo benissimo come tutti gli altri. Tutti motivati. Adesso abbiamo tanti giocatori, ma non posso metterli tutti. Sono tutti pronti per giocare una grande partita. È la qualità dei minuti che giocano, non la quantità. Noi contiamo tantissimo su Dusan e darà una grande mano alla squadra”.

Cambiaso? “Non sarà disponibile domani come Bremer, Cabal, Kalulu, Milik e Adzic”.