La tegola è doppia, lesione al crociato: stagione finita

Nuovo duro infortunio in Serie A1 femminile di basket, la squadra dovrà fare a meno di una cestista importante nei prossimi impegni.

Continua il periodo no per l’E-Work Faenza, la squadra che milita in Serie A1 femminile di basket dovrà sopperire a una nuova assenza in seguito a quella già accertata dell’ala Marie Reichert. La giocatrice tedesca ha concluso anzitempo la stagione sportiva a causa di un grave infortunio: la rottura del legamento crociato. La cestista ha fatto rientro in Germania per sottoporsi al necessario intervento chirurgico.

Piove sul bagnato in casa della compagine di Faenza, all’infortunio pesante della ventitreenne Reichert è da aggiungerne un altro altrettanto grave, sia per tempi di recupero che per importanza della giocatrice coinvolta. L’E-Work dovrà fare a meno anche della polacca Aleksandra Parzenska. La ventisettenne si è infortunata durante un allenamento con la propria Nazionale.

Un avvenimento che scuote la società, costretta – di fatto – ad intervenire sul mercato (aperto fino al 27 marzo) per rinforzare la rosa e sopperire alle dure assenze. La classifica – a sei giornate dal termine della regular season – vede il Faenza Basket Project al settimo posto con appena quattro punti di vantaggio sulla zona play out. Non aiuta il forzato allontanamento di due giocatrici chiave come Reichert e Parzenska, entrambe non saranno più presenti sul parquet per allontanare la squadra dalla zona calda della classifica in questo finale di stagione. A distanza di pochi giorni, l’E-Work Faenza ha perso per infortunio sia l’ala grande che la pivot titolare.

Parzenska KO: il comunicato dell’E-Work Faenza

Due pessime notizie in pochi giorni, per un febbraio – fin qui – da dimenticare per il team femminile di Faenza. Così come accaduto in precedenza con Marie Reichert, il club di basket ha chiarito l’entità dell’infortunio rimediato da Aleksandra Parzenska con un comunicato ufficiale.

La cestista polacca ha riportato la rottura del legamento crociato. Di seguito la nota dell’E-Work Faenza:

“Il destino sembra essersi accanito contro Faenza. Dopo l’infortunio che ha già privato la squadra di una delle sue lunghe straniere, un altro duro colpo colpisce il nostro percorso in questa che, fino a oggi, è stata probabilmente la miglior stagione della nostra storia. Durante un allenamento con la Nazionale polacca, a seguito di un movimento brusco, Aleksandra Parzenska ha riportato la rottura del legamento crociato, un verdetto che ci lascia senza parole e che mette fine alla sua stagione. Dopo ulteriori accertamenti con il suo staff medico in Polonia, Aleksandra tornerà in Italia nei prossimi giorni, ma purtroppo non potrà più scendere in campo per questa annata. La società ringrazia Aleksandra per la professionalità, la dedizione e la serietà che ha sempre dimostrato in questi mesi con la nostra maglia. Il suo contributo è stato fondamentale per la crescita della squadra, e ci dispiace enormemente per questa sfortunata circostanza. Due infortuni così gravi nel giro di poche settimane rappresentano un colpo durissimo per il nostro team, ma il Faenza Basket Project ha dimostrato di sapersi rialzare davanti alle difficoltà. Ora più che mai, continueremo a lottare con determinazione, onorando anche il lavoro delle nostre compagne infortunate. Ad Aleksandra va il nostro più grande in bocca al lupo per il recupero, con la speranza di rivederla presto sul parquet”.

In debito con la fortuna, la compagine di Faenza dovrà lottare per scongiurare l’ipotesi play out e restare nel massimo campionato di pallacanestro femminile.