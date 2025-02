L’Inter torna a ruggire: 2-1 alla Fiorentina fra emozioni e polemiche. Napoli solo a +1

L’Inter si rialza quattro giorni dopo lo shock dello 0-3 di Firenze: di fronte c’è ancora la Fiorentina, ma stavolta il risultato dice 2-1 per la squadra di Simone Inzaghi, che al fischio finale può sfogare tutta la sua rabbia interiore. Troppo importante questa partita e ciò che significa per il mondo nerazzurro: il Napoli in vetta ora dista solamente 1 punto.

Ondata nerazzurra: l’Inter è furente

L’Inter parte come chi sa di aver qualcosa da dimostrare dopo un brutto ko ed attacca in modo furente. Dopo 50 secondi Lautaro Martinez, su cross di Darmian, prova subito la specialità della casa con un destro al volo che finisce di poco fuori. Al 7′ Calhanoglu botta da fuori forte, ma centrale. Predominio Inter, Bastoni e Darmian però hanno già sbagliato 5 cross in 10 minuti. Al 14′ rovesciata spettacolare di Barella su cross di Carlos Augusto che finisce fuori di un niente. Inzaghi elettrico. Richardson al 17′ primo squillo viola, tiro centrale. Al 20′ grande chance con un colpo di testa pericoloso di Bastoni che attraversa tutta l’area, con Carlos Augusto che scheggia il palo esterno arrivando in spaccata. Al 24′ traversa di Lautaro Martinez su colpo di testa da calcio d’angolo.

Un gol per parte, tante polemiche: il primo tempo finisce 1-1

Al 27′ cambio nerazzurro: Thuram ha qualche problema, entra Arnautovic al suo posto. Un minuto dopo ecco il gol: su corner – che nasce però da un pallone nettamente uscito prima che Bastoni lo crossi al centro – Lautaro Martinez la sfiora, Pongracic la mette dentro alla propria porta. Al 31′ diagonale di Arnautovic, De Gea salva di piede. Al 44′ rigore per la Fiorentina ed anche in questo caso farà discutere per il tocco di braccio di Darmian: Mandragora comunque spiazza Sommer e fa 1-1.

Secondo tempo: l’Inter attacca e sorpassa i viola

Il secondo tempo inizia sullo stesso canovaccio del primo: cross di Mkhitaryan al 47′, Arnautovic devia, Lautaro non riesce a correggere con potenza verso la porta in torsione. Tocca a Lautaro: botta dal limite che finisce alta. E’ il preludio del gol: Bastoni allarga per Carlos Augusto, cross che arriva ad Arnautovic, che di testa fa 2-1. Barella ci prova su punizione mandando fuori non di molto. L’Inter governa il gioco e Lautaro è il più attivo nel concludere, come quando fa partire un gran destro che si spegne sul fondo. La Fiorentina beneficia degli ingressi dei vari Fagioli, Folorunsho, Gudmundsson e Zaniolo ed ora palleggia con più convinzione. Su una genialata di Zielinski, il connazionale Zalewski si fionda e affonda a sinistra, diagonale largo di poco e deviato. Nel finale prima Carlos Augusto e poi Nicolò Barella calciano da fuori, De Gea è attento. Non senza qualche apprensione finale e con un ultimo tentativo di Zielinski parato ancora da De Gea, i nerazzurri portano a casa 3 punti pesantissimi e mettono il fiato sul collo del Napoli.