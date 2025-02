Pazzesco Federica Pellegrini, mai successo nella storia

La leggendaria nuotatrice italiana apprende la notizia, ecco cosa è successo: i dettagli.

Ci sono atleti destinati a fare lo sport di una nazione, altri che hanno costruito la loro carriera per riuscirci e altri ancora che, invece, incarnano entrambe le caratteristiche al punto da riuscire non solo ad essere ricordati, ma a diventare una vera e propria leggenda. E’ il caso di Federica Pellegrini, anche detta la Divina, che tra le leggende dello sport italiano ci è entrata a suon di bracciate e di vasche completate.

Inizia tutto a soli 16 anni, quando Federica Pellegrini partecipa alle prime Olimpiadi della sua carriera, nel 2004. Chiuderà con quelle di Tokio nel 2020, la quinta partecipazione. Nel mezzo un’innumerevole quantità di medaglie: 156 ori, 56 argenti e 35 bronzi tra Campionati italiani, Europei giovanili, Giochi del Mediterraneo, Universiadi, Europei in vasca corta, Europei, Mondiali in vasca corta, Mondiali e Giochi Olimpici.

Una carriera clamorosa, durata in realtà 20 anni (dal 2001 al 2021), durante la quale la Divina ha costruito il suo status di leggenda attraverso il lavoro duro e costante di chi ha qualcosa in più. Oggi il suo percorso viene suggellato da un ulteriore riconoscimento, forse il più importante, che attesta definitivamente cosa è stata Federica Pellegrini per il nuovo e viceversa.

Federica Pellegrini nella Swimming Hall of Fame: la Divina nella storia del nuoto

“E’ l’unico nuotatore – maschio o femmina – ad aver vinto otto medaglie di fila nella stessa specialità, i 200 metri stile libero, ai campionati del mondo. Inoltre è la prima campionessa olimpica italiana di nuoto e l’unica nuotatrice italiana ad aver stabilito più record mondiali in più di un evento. Ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (disputati nel 2021, ndr), è diventata la prima nuotatrice a qualificarsi per cinque finali olimpiche consecutive nello stesso evento, i 200 metri stile libero”. Sono queste le motivazioni poste dalla ISHOF (International Swimming Hall of Fame) in merito alla candidatura di Federica Pellegrini.

Un riconoscimento importante che verrà ufficialmente consegnato alla nuotatrice italiana a Singapore il prossimo 28 luglio.

“Sono onorata e lusingata di questo prestigioso riconoscimento. Sono felice di entrare a far parte del Tempio della storia del nuoto e di ritrovare tanti grandi atleti italiani e soprattutto il mio maestro Alberto Castagnetti”, ha commentato Federica Pellegrini. Tra gli altri atleti ci saranno Tony Ervin, Ryan Lochte ed il coach Greg Troy.