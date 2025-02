Schumacher non si è ancora arreso: i tifosi sperano

La battaglia di Michael Schumacher con le sue condizioni di salute ha tenuto e tiene ancora tutto il mondo con il fiato sospeso. Difficile arrendersi per l’ex pilota di Formula 1.

Michael Schumacher è stato molto più di un semplice pilota di Formula 1: è stato una leggenda capace di riscrivere la storia del motorsport con il suo talento, la sua determinazione e una mentalità vincente senza precedenti. Con sette titoli mondiali, il tedesco ha dominato l’era moderna della F1 e guagliato solo da Hamilton, costruendo un’epopea indimenticabile con la Ferrari e segnando record che per anni sono sembrati irraggiungibili. Dalla sua esplosione con la Benetton fino ai successi in rosso, il suo nome è diventato un simbolo per tutti.

Anche dopo il ritiro, la sua influenza nel mondo delle corse è rimasta immensa, ispirando le nuove generazioni di piloti. Il suo ritorno in Mercedes nel 2010 ha dimostrato ancora una volta la sua passione per la velocità e la sua voglia di competere ai massimi livelli. Ma oggi, quando il nome Schumacher compare sui monitor di gara, non si tratta più di Michael, bensì di suo figlio Mick. Cresciuto sotto il peso di un cognome leggendario, Mick sta cercando di costruirsi la sua strada nel mondo delle corse.

Schumacher in Formula 1: “Rimane un sogno”

Ex pilota di riserva della Mercedes, la stessa scuderia per cui corse suo padre ormai quindici anni fa, Mick Schumacher è attualmente il pilota della Alpine nel Campionato Endurance e, almeno per il momento, ha solo intenzione di concentrarsi sulle gare di lunga durata. In lui il sogno di tornare in Formula 1 non si è mai sopito, ma durante un’intervista all’emittente tedesca RTL, Mick ha ribadito che per ora questa ipotesi è poco più che tale. Il noto figlio d’arte ha vissuto un anno di transizione a bordo della Alpine ma la WEC rimane sempre nel suo destino, tanto da portarla con sé anche nella vita quotidiana.

Schumacher ha ribadito ai microfoni che – la Formula 1 rimane un sogno – e che il progetto a lunga distanza della Alpine sembra perfetto per lui: “Nel tempo libero, quando sono a bordo di un’auto da corsa Alpine o mi alleno al simulatore, la priorità, con il cento per cento della concentrazione, è il progetto a lunga distanza“. Per il tedesco si avvicina una stagione che si svolgerà tra scommesse e conferme, puntando su una vettura decisamente più “matura” rispetto allo scorso anno: “Ora sappiamo molto di più sulla nostra auto rispetto a un anno fa, ma stiamo ancora definendo gli ultimi dettagli e mettendo a punto tutto“.