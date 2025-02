Sinner choc: “È colpevole”

Pochi dubbi sul tennista altoatesino numero uno al mondo con la squalifica per il caso Clostebol. Tutta la verità

C’è sempre più attesa attorno alla decisione del TAS di Losanna per quanto riguarda Jannik Sinner. Il caso doping mette a dura prova i nervi del tennista altoatesino che potrebbe subire una squalifica lunga fino a due anni per l’uso di clostebol, una sostanza vietata.

Sinner sarebbe andato a contatto con questo steroide anabolizzante attraverso una pomata e il 16/17 aprile riceverà finalmente la risposta definitiva per capire se potrà continuare a giocare o se per un periodo di tempo dovrà restare fuori dal circuito ATP.

Sinner, nessun dubbio: “Ammetta lo sbaglio”

Ci sono pareri contrastanti sul caso Sinner. C’è chi difende il campione numero uno al mondo, spiegando che Jannik è entrato in contatto con questa sostanza vietata in modo del tuo fortuito. D’altro canto invece c’è chi si schiera contro Sinner, spiegando che deve pagare per l’errore commesso come capitato con altri colleghi.

A proposito è intervenuto Fabrizio Corona a Cliché, una trasmissione televisiva svizzera in lingua italiana di RSI, che si è scagliato sul giocatore: “Mi ha fatto appassionare al tennis, ora non riesco più a guardarlo. Sinner è assolutamente colpevole, dal momento in cui la giustizia non viene applicata per due pesi e due misure in base al business è vergognoso”.

Per Corona infatti non ci sono troppi dubbi: “Qualsiasi altra persona trovata positiva, prima viene data la notizia ai giornali, si fa un mese di gogna mediatica, poi viene squalificata una o due mesi a seconda del reato che ha fatto. Non è che tu lo trovi positivo, poi trovi il modo per non farlo risultare positivo perché è l’elemento fondamentale del business, o perché il dualismo tra lui e Alcaraz fa crescere tutti gli introiti del tennis e allora lo fai continuare a giocare”

Corona ha concluso senza peli sulla lingua: “Purtroppo i numeri li fai guadagnando, vendendo agli stupidi che ti seguono, perché ormai la maggior parte delle persone che seguono queste cose, la massa, sono tutti stupidi”