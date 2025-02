UFFICIALE – Monza, esonerato Bocchetti. Torna Nesta alla guida tecnica

Il Monza ha comunicato qualche minuto fa l’esonero del tecnico Salvatore Bocchetti, dopo un bilancio negativo di 3 punti in 7 partite con una vittoria e sei sconfitte. Di seguito il comunicato ufficiale del club brianzolo: “AC Monza comunica di aver deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Salvatore Bocchetti, che ringrazia per il lavoro svolto e a cui augura ogni fortuna per il suo futuro professionale”.

Situazione di classifica davvero complicatissima: in sella alla panchina biancorossa torna Nesta: “AC Monza comunica di aver revocato l’esonero di Alessandro Nesta, che assume nuovamente l’incarico di allenatore della Prima Squadra biancorossa. In bocca al lupo Alessandro!”.