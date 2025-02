Atalanta, Gasperini: “Affrontiamo una squadra preparata tatticamente”, De Ketelaere: “Bello tornare a casa”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, in conferenza stampa ha presentato la sfida valevole per l’andata dei play-off di Champions League contro il Brugge. “Il discorso degli infortuni purtroppo incide, ma in tutte le squadre ci sono questi periodi particolari, con tante partite ravvicinate. Bisogna sopperire a qualche defezione, magari presto recupereremo Lookman e Kolasinac: in dieci giorni hanno saltato quattro partite”

Atalanta favorita? “Tutte le squadre in Champions giocano per passare il turno. Brugge compreso: affrontiamo una squadra preparata tatticamente, che è abituata a fare risultato. Con il City si sono difesi bene, mantenendo sempre i concetti di squadra, sanno stare corti in pochi metri, hanno buone individualità ed intensità. La partita va giocata in 180 minuti, l’avversario è di valore. Giocare il ritorno in casa può sembrare un piccolo vantaggio”.

De Ketelaere? “Ha caratteristiche tecniche che lo aiutano a giocare lontano dall’area, ma la sua priorità è di giocare vicino alla porta, perché ha tutto per farlo: deve crescere sotto l’aspetto delle realizzazioni. Questo gli può dare un salto ancora più alto”.

Non solo Gasperini: le parole di De Ketealere in conferenza stampa

“Per me tornare qui è una bella sensazione ho vissuto tanti momenti belli. Sono molto tranquillo, sono abituato alla pressione e sono contento di poter giocare davanti alla mia famiglia e i miei amici”, ha dichiarato il grande ex della partita.

“Il Brugge mette tanta intensità, si difende con tanti uomini, ma con qualche giocatore di qualità. Possono far male agli avversari: hanno fermato la Juventus e anche contro il Milan hanno disputato una battaglia. Hanno visto i nostri risultati, dicono che siamo una buona squadra con grande qualità”, chiosa Charles De Ketelaere.