Da Allegri a Pioli: i fantasmi italiani che incombono su Matthias Jassle

Avesse accettato già l’Al-Ahli, Massimiliano Allegri questo giovedì avrebbe sfidato l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, in un derby in panchina contro Stefano Pioli. Invece l’accordo con Allegri scatterà dalla prossima estate, per un contratto che non dovrebbe essere di almeno 10 milioni di €, e sempre che Max non si accordi nel frattempo con un altro club. Ma la cosa più assurda è che l’#AllegriOut che ben conosciamo su territorio italiano, è arrivato fino in Arabia Saudita. Non tanto per Allegri in sé, ma per i risultati strabilianti che l’attuale allenatore dell’Al-Ahli stava e sta raggiungendo, che hanno già portato a una prima sommossa social che ha costretto la dirigenza a non procedere al momento con il piano iniziale di insediare a interim Cioffi, prima dell’avvento di Allegri.

L’allenatore tedesco, con in squadra Kessié, Firmino e Mahrez, arriva da una clamorosa striscia di 9 vittorie nelle ultime 10 partite, il che ha reso ancora più incerta la decisione di prendere Allegri, con la campagna social dei tifosi (già piuttosto imponente un mese fa) che continua a montare contro la dirigenza. In classifica ha rimontato fino al quinto posto e adesso appunto se la vede con Cristiano Ronaldo e Pioli terzi, ma solo 3 punti più su.

Ancora più fragorosa la corsa nella Champions asiatica: primo posto nella classifica generale, 6 vittorie e 1 pareggio in 7 partite, battendo tutti i campioni della regione araba e i detentori.

Adesso alla prova di Pioli. Chissà se Allegri gli chiederà un favore, perché al momento il tedesco Jassle sta facendo di tutto per far apparire insensata la realizzazione di un Max d’Arabia.