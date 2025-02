Da Empoli a Milano, una giornata horror per gli arbitri di Serie A: quanti errori!

Non si chiudono le polemiche arbitrali al termine di un turno di Serie A davvero infuocato. Tutto nasce da Empoli-Milan, con il mancato rosso per Cacace dopo un’entrataccia ai danni di Walker (ne ha parlato anche Ibrahimovic nella conferenza stampa di ieri).

La stessa conduzione arbitrale di Pairetto si è resa protagonista dell’errore in occasione dell’espulsione comminata a Tomori dopo un netto fuorigioco di Colombo (l’azione, da protocollo VAR, non poteva essere rivista all’on field review).

Un fine settimana nero per gli arbitri si chiude con altre polemiche per Inter-Fiorentina. Il gol dei nerazzurri nasce da un corner che non c’era, mentre il rigore concesso alla viola per fallo di mano di Darmian è stato fortemente contestato. Insomma, una settimana di polemiche ed evidenti errori arbitrali.