Dramma dopo il match: è morto ad appena 28 anni

Terribile dramma che ha devastato l’intero mondo dello sport! Il campione è morto ad appena 28 anni, gli è stato fatale il match, lutto assurdo

Un vero e proprio dramma ha colpito l’intero mondo dello sport. Muore a soli 28 anni per le conseguenze di quanto successo durante il match. Una nuova e funesta notizia ha sconquassato il cuore degli sportivi dell’intero globo. Nelle ultime ore non si parla d’altro, la tragedia si è consumata dopo una settimana circa di agonia. Le condizioni erano apparse sin da subito disperate, pur provando a fare il miracolo.

Nel corso degli anni si sono avuti tanti esempi di sportivi venuti a mancare proprio mentre si trovavano in campo. Nel mondo del calcio è capitato una decina di anni fa a Piermario Morosini, mentre più di recente abbiamo avuto Eriksen durante l’Europeo del 2021 e Bove durante Fiorentina-Inter di quest’anno. In entrambi i casi c’è stato il lieto fine, con il danese che dopo un po’ è tornato anche in campo. Questa volta, dopo aver scongiurato il peggio subito, non c’è stato verso per evitare il dramma seppur a distanza di una settimana.

Dramma nello sport, muore a 28 anni: il match gli è stato fatale

Dinamiche diverse per sport diversi, comunque. In quanto non si è trattato di un malore mentre si è sul rettangolo verde ma le conseguenze delle lesioni cerebrali riportate durante un match di pugilato, per i colpi ricevuti. A farne le spese è stato il pugile John Cooney. Cosa è successo?

Lo scorso 1 febbraio il campione Celtico dei pesi superpiuma stava difendendo il proprio titolo contro il gallese Nathan Howells. L’incontro era stato sospeso durante il nono round proprio per le pessime condizioni del campione in carica. Trasportato subito in ospedale, gli esami avevano evidenziato una grave emorragia cerebrale, costringendo i medici ad un intervento chirurgico d’urgenza. Non c’è però stato nulla da fare: dopo circa una settimana trascorsa in terapia intensiva al Royal Victoria Hospital di Belfast, Cooney è deceduto.

A darne la notizia è stato il suo manager Mark Dunlop, facendosi portavoce di quanto successo per comunicare il tragico avvenimento oltre che parlare anche a nome dei familiari del giovane deceduto. Un vero e proprio dramma che ha sconvolto il mondo della boxe e non solo.