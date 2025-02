La Juventus ha superato per 2-1 il PSV all’Allianz Staidum nell’andata dei playoff di Champions League con le reti di McKennie e Mbangula, una per tempo, intervallate dal gol di Perisic. La UEFA ha selezionato il migliore in campo del match di Torino: riconoscimento per Federico Gatti che ha rilasciato queste dichiarazioni: “Una buona vittoria, adesso andiamo a prendere la qualificazione al ritorno”.