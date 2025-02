Samuel Mbangula, esterno della Juventus, ha commentato il successo contro il PSV ai microfoni di Sportitalia. “Oggi la vittoria era importante per la squadra, per la continuità in questa competizione. Adesso la sensazione che ho…. non sono contento, perché ho fatto gol che permette di vincere questa partita, ma non sono contento del mio ingresso oggi, posso fare molto meglio e non ci sono scuse per questa prestazione oggi”.

Dopo il gol subito? “Sappiamo che quando prendiamo gol dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto prima, perchè avevamo il controllo della partita. Era sempre così anche dopo il gol, con la qualità che abbiamo in questa squadra, se continuiamo a giocare così possiamo ancora segnare tanti gol e vincere le partite”.