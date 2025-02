Juve, McKennie: “Quando facciamo gol, sembra che ci sia un po’ di rilassamento”

Il centrocampista della Juventus, Weston McKennie, ai microfoni di Sky Sport, dopo il successo per 2-1 contro il PSV. Gol? “Che fortuna (ride, ndr). Non è importante fare gol o assist, ma che la squadra vinca e che arrivi al meglio alla prossima partita. La Juventus è una grande squadra, devi sacrificare tutto. C’è tanto talento, devi correre e fare contrasti: tutto per vincere, l’abbiamo fatto oggi e penso si sia visto. Anche Gatti ha pressato in avanti, come Weah ha fatto tante corse. Nell’ultima settimana in allenamento ho fatto tanti gol. Ho pensato di prendere qualcuno in area, con un po’ di fortuna è andata dentro e sono felice”.

Miglioramenti? “E’ giusto, ne parliamo in spogliatoio e in allenamento. Quando facciamo gol, sembra che ci sia un po’ di rilassamento. Il mister ci dice di continuare a giocare a pressare, per segnare il secondo gol e non aspettare che succeda qualcosa contro di noi. Dobbiamo fare meglio in questa cosa”.