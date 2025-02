Juve, è arrivato il momento di fare la voce grossa in Champions

La Juventus non può sbagliare e Thiago Motta chiede di più dai suoi ragazzi, consapevoli che contro il PSV ci vorrà una maggiore intensità rispetto a quella vista contro Empoli e Como. Si tratta di Champions League e sarà fondamentale l’approccio contro la truppa olandese. Impossibile rinunciare al fattore Randal Kolo Muani, che ha già toccato quota cinque gol dal suo esordio in bianconero: niente male.

In chiave formazione, comunque, Motta valuta qualche rotazione. Thuram e Douglas Luiz si candidano per far rifiatare Koopmeiners e McKennie. Al centro della difesa conferma per Renato Veiga, mentre Kelly potrebbe far riposare Savona. Non si può, ovviamente, rinunciare a Yildiz. Sulla trequarti spazio, dunque, per il gioiellino turco.