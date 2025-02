La Juventus batte il PSV 2-1: decidono McKennie e Mbangula. Negli olandesi segna Perisic

Vince la Juventus nell’andata del playoff e batte ancora il PSV Eindhoven 2-1. La settimana prossima i bianconeri arriveranno in vantaggio al ritorno in Olanda.

Juventus avanti sul PSV con McKennie

Primo tempo a ritmi altissimi della Juventus, che prova a soffocare il PSV Eindhoven. In avvio la squadra di Thiago Motta controlla il gioco, costruisce bene ma non riesce a rendersi veramente pericolosa. La squadra conclude diverse volte, ma non mette davvero in difficoltà il portiere del PSV Benitez.

Gli olandesi trovano un’occasione dopo circa 20 minuti, ma non la sfruttano. La Juve reagisce anche all’occasione della squadra di Bosz, con veemenza. Due discese di Gatti suonano la gara. La seconda è quella decisiva. Il centrale anticipa tutti, va in fascia e mette il pallone al centro, il rimpallo al centro dell’area impegna Benitez ma sulla respinta, dal limite, arriva McKennie che al volo spara il pallone sotto la traversa. Il vantaggio della Juventus di fatto chiude il primo tempo della sfida, col PSV che non riesce a reagire.

Mbangula decide

In avvio di ripresa, il filo conduttore sembra lo stesso. La Juve aggredisce la squadra Campione d’Olanda, ma il PSV tiene duro. Su una grande occasione di Mbangula la squadra di Bosz salva quasi sulla linea. L’occasione non sfruttata dalla Juventus costa carissimo, perché il PSV con Perisic trova il pari.

Un recupero alto di Lang porta l’ex Ajax porta su un rimpallo il pallone al croato ex Inter. Il controllo di destro, in controbalzo, manda fuori tempo Kelly e poi l’esterno del PSV trafigge di Gregorio e la Juventus sul primo palo.

La Juventus fatica a reagire dopo il gol, il PSV sembra più in palla. Motta allora inserisce Conceicao. Ed è decisivo. Nel finale il portoghese, punta e lascia sul posto Mauro Junior. La palla al centro viene respinta male da Benitez e Mbangula questa volta colpisce a botta sicura.

Nel finale non cambia nulla, la Juventus difende e il PSV ci prova fino all’ultimo.