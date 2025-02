Kyrgios spiazza, il video su Sinner è clamoroso

L’australiano prosegue nella sua battaglia contro Sinner, ma spunta un vecchio video che lo incastra: i dettagli.

Non si fermano le polemiche del tennista australiano Nyck Kyrgios che da ormai diversi mesi ha preso di mira il n.1 al mondo Jannick Sinner. Continui gli attacchi di Kyrgios tramite i social. Al centro dell’attenzione il caso doping che vede protagonista il tennista italiano. L’australiano si è sempre dimostrato contrario alle decisioni prede dai vari tribunali sportivi che hanno, finora, sempre assolto Sinner. Ricordiamo che il n.1 al Mondo è risultato positivo al Clostebol nel marzo del 2024. L’italiano si è sempre dichiarato innocente, in quanto il contatto, fortuito, con la sostanza sarebbe avvenuto attraverso un massaggio effettuato dal suo fisioterapista.

L’ultimo episodio si è verificato quando il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) ha comunicato che l’udienza relativa al caso di Sinner sarebbe stata a porte chiuse. “Se non hai fatto nulla di sbagliato, che ci sia trasparenza”, ha commentato l’australiano nonostante la scelta dell’udienza a porte chiuse sia, in realtà, una procedura standard che avviene adottata in assenza di richieste di udienza pubblica da parte delle parti coinvolte nel processo. L’udienza avrà luogo tra i 16 ed il 17 aprile nella sede del TAS

Nelle ultime ore, però, Kyrgios ha acceso nuovamente la polemica.

Kyrgios, spunta un vecchio video: la risposta dell’australiano

Il motivo? Un vecchio video apparso su X che ritrae Kyrgios. Nel video si vede l’australiano esclamare “Sinner è il mio giocatore preferito in questo momento”.

Il video è stato subito commentato dal tennista che prontamente ha risposto “Era prima che trovassero steroidi nel suo sistema”. Una risposta che ha ovviamente riacceso il dibattito sul caso legato a Sinner.

Prima degli degli Australian Open, poi vinti in finale contro Zverev, l’italiano commentò in questo modo i continui attacchi di Kyrgios: “Non rispondo. Non ho fatto niente di sbagliato. Ecco perché sono qui. Ecco perché sto ancora giocando. Intorno a me ho persone che sanno esattamente cosa è successo e questo mi interessa”. Sinner continua ad andare per la sua strada, ma attenzione perchè i continui attacchi di Kyrgios potrebbero destabilizzare l’ambiente e creare problemi all’italiano, ormai impegnato nel difendere il primato mondiale nel ranking.

This was before he was found with roids in his system

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) February 8, 2025