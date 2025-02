Manchester City-Real Madrid, serata da brividi all’Etihad: è una finale anticipata

Il minimo comune denominatore è: problemi. C’è chi ha già abdicato in Premier (il City di Guardiola) e chi invece deve fare i conti con le assenze (il Real Madrid di Ancelotti). Ma il piatto resta comunque succoso perché all’Etihad va in scena una serata da brividi per lo spareggio Champions che ha il sapore di una finale anticipata. I precedenti fanno ben sperare: ci si attende uno spettacolo di emozioni.

Il bilancio stagionale vede i citizens con 19 vittorie, 7 pareggi e ben 11 sconfitte. Il Real, invece, ha vinto 25 partite perdendone 7, con 5 pareggi. A settembre erano le principali favorite del torneo, adesso solamente una di loro proseguirà il cammino verso gli ottavi di finale.