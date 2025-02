Marquez manda ko Bagnaia: la Ducati mantiene il segreto

Dalla presentazione della MotoGP 2025 a Bangkok ai test di Sepang: si accende la sfida tutta interna tra il pilota torinese e quello spagnolo

Marquez e Pecco Bagnaia, la sfida tutta interna alla Ducati è già ripartita. Entrambi hanno dato spettacolo alla presentazione della MotoGp 2025 a Bangkok. Proprio in Thailandia ci sarà il primo Gran premio di un Mondiale che si preannuncia scoppiettante.

Marquez: “Sono nella squadra più forte”

La Ducati di Marquez e Bagnaia è la grande favorita per la conquista finale del prossimo campionato MotoGp, come ha ammesso lo stesso pilota spagnolo lo scorso 20 gennaio alla presentazione della GP25.

“Ho la moto giusta e sono nella squadra più forte, ora è tutto nelle mie mani”, le sue parole a ‘Sky Sport’. Marquez ha però ‘scaricato’ tutte o quasi le pressioni sul compagno di team, giunto secondo l’anno scorso ma vincitore del titolo nei due anni precedenti.

“Pecco parte sicuramente davanti – ha sottolineato – D’altronde i risultati delle ultime quattro stagioni parlano per lui. Per questo sarà il riferimento nel box. Abbiamo un bel rapporto, poi in pista ognuno fa il suo perché entrambi vogliamo vincere”.

“Marquez più veloce di Pecco Bagnaia, ma…”

Marquez ha detto che Bagnaia parte avanti rispetto a lui, ma i dati dell’ultimo giorno di test a Sepang potrebbero, in teoria, invertire le gerarchie.

Come riporta ‘MowMag’, “la simulazione di Sprint Race (dieci giri consecutivi) srotolata dai piloti ufficiali Ducati ci dice che Marquez sul passo gara è già più veloce di Pecco Bagnaia. Il 93 ha inanellato passaggi interessantissimi sul piede dell’1’57″alto (ben sette sui dieci complessivi), mentre Pecco ha sfondato il muro dell’1’58” solamente due volte su dieci”.

I dati dei test di Sepang vanno però presi con le pinze. Come evidenzia la stessa fonte, infatti, alla fine del terzo giorno in Malesia “Marquez e Bagnaia non hanno girato ad armi pari“.

Marquez e Pecco Bagnaia, Ducati mischia le carte

Ducati ha deciso di diversificare le strategie, “mandando in pista il 63 con una configurazione e il 93 con un’altra, con l’obiettivo di mettere tutto insieme per scremare la base ideale da cui partire nei test di Buriram” in programma il 12 e 13 febbraio.

MotoGP 2025, il calendario dalla Thailandia al Mugello fino a Valencia

Il motomondiale riaprirà ufficialmente i battenti nel weekend del 28 febbraio-2 marzo, in Thailandia. L’appuntamento al Mugello è invece fissato al 20-22 giugno. L’ultimo Gran premio dell’anno sarà sulla pista di Valencia, il 14-16 novembre. Ecco il calendario completo della MotoGp 2025: