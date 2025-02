“Non potrò più giocare”: rottura totale del tendine d’Achille, tennis sotto choc

Grave infortunio nel mondo del tennis con il giocatore che dà un annuncio terribile: è stata la sua ultima partita

Dalla speranza di una vittoria al dramma di un infortunio che può chiudere la carriera. Basta uno scatto, un allungo per cambiare la vita, riscrivere il destino in maniera devastante.

Il campo da tennis è il palcoscenico del dramma che sta vivendo un giocatore di tennis, in passato anche top ten nel ranking ATP: Lucas Pouille rischia di veder terminare la sua carriera a causa di un gravissimo infortunio che gli è capitato mentre era impegnato nella finale del torneo di Lille.

L’atto conclusivo del Challenger transalpino lo vedeva opposto ad Arthur Bouquier: partita equilibrata con quest’ultimo che aveva vinto il primo set per 6-3 e Pouille che sembrava avviato a vincere il secondo visto che al momento del ritiro era sul 5-3. Proprio durante il decimo game del secondo parziale, il 30enne francese ha provato un allungo ed è crollato a terra in preda al dolore. La situazione è apparsa subito grave, tanto che il match è stato interrotto e sono arrivati i sanitari.

Pouille non ha potuto fare altro che abbandonare l’incontro, tra l’altro costretto a lasciare il terreno di gioco su una sedia a rotelle.

Tennis, terribile infortunio per Pouille: “Forse non giocherò più”

Pubblico in silenzio mentre Pouille lasciava il campo e si preparava la premiazione. Il francese ha avuto la forza di tornare poi in campo in stampelle per onorare l’avversario vincitore e proprio sul campo ha dato la notizia più crudele: “Le notizie non sono buone – le sue parole durante la premiazione –. Dobbiamo ancora effettuare i test, ma c’è la possibilità che questa sia stata la mia ultima partita in carriera“.

Un annuncio devastante per chi è riuscito ad arrivare fino alla top ten: il best ranking di Pouille, infatti, è il decimo posto raggiunto nel 2019. Il timore di una rottura del tendine d’Achille si è poi rivelato corretto: “I risultati sono come pensiamo: rottura completa del tendine di Achille… – ha scritto qualche ora dopo su Instagram – Grazie di cuore a tutti per i vostri messaggi. Entrerò in chirurgia nei prossimi giorni e farò di tutto per tornare…“.

Non sarà semplice riuscire a scendere nuovamente in campo dopo un infortunio di questa gravità e tornare ad alto livello: Pouille lo aveva già detto in campo, anche se ora proverà a recuperare il prima possibile e tenterà di riprendere la sua carriera.